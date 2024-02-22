Ударивший ученика по голове педагог из Владимира останется без работы

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Во Владимире педагог, ударивший по голове ученика седьмого класса, останется без работы, пишет KP.RU. В беседе с изданием директор школы, в которой произошел инцидент, не стал отрицать факт случившегося и заявил, что учитель будет уволен. По его словам, преподаватель «перешел определенную грань».

Учитель так поступать не должен. Каким бы хорошим человеком ни был педагог, но он перешел определенную грань, за которую переходить нельзя. В соответствии с нашим законодательством и в соответствии с моей позицией, этот учитель будет уволен, — высказался директор.

Собеседник издания отметил, что данный учитель работал в школе несколько лет и за это время зарекомендовал себя как очень спокойный человек. Директор подчеркнул, что ребенок, которого педагог ударил, конфликтный и «очень сложный». При этом он заявил, что, каким бы трудным школьник ни был, это не является поводом поднимать на него руку. Тем временем уполномоченный по правам ребенка во Владимирской области Юлия Раснянская взяла ситуацию на личный контроль. Инцидентом также заинтересовались в прокуратуре, полиции и СК России по региону.

До этого школьная учительница в поселке Малышева в Свердловской области 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его. По словам мальчика, перед этим педагог вывела его из-за парты, чтобы за наказанием наблюдал весь класс.