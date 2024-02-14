Учительница 27 раз воткнула в ребенка циркуль в Свердловской области

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Школьная учительница в поселке Малышева в Свердловской области 27 раз уколола руку девятилетнего второклассника циркулем, чтобы проучить его, рассказали Е1.RU сам пострадавший и его отец Николай. По словам мальчика, перед этим педагог вывела его из-за парты, чтобы за наказанием наблюдал весь класс.

Второклассник поссорился с одноклассницей. Во время выяснения отношений, по словам мальчика, он случайно поцарапал руку девочке.

Когда начался урок, учительница, забрав циркуль, вывела ученика из-за парты и, крепко держа его руку, начала колоть ладонь иглой. Колола и повторяла вопрос: «Тебе нравится?» — рассказал его отец.

Ранее пятиклассник из индийского города Канпур попал в больницу со множественными ссадинами и сломанной челюстью после занятий в школе. Оказалось, что 10-летнего мальчика сильно избил учитель из-за неправильного ответа. Родители ученика одной из школ обратились в полицию с заявлением на педагога, который решил кулаками проучить ребенка за невыученный урок. Правоохранительные органы отреагировали на заявление и возбудили уголовное дело.

До этого в бурятском селе Комсомольском преподаватель избил школьника за баловство на уроке. Восьмиклассник нарушил дисциплину на математике, учитель решил провести воспитательную беседу, однако закончилось все рукоприкладством. В итоге ребенка госпитализировали с переломом носа и височной кости, пострадавшего пришлось оперировать.