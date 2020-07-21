Учёные из ДГТУ изучат вероятность передачи коронавирусов от ежей и крыс

https://static.news.ru/photo/a64e4b04-cb0e-11ea-aab2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Учёные Донского государственного технического университета (ДГТУ, Ростов-на-Дону) проведут исследования, направленные на выяснение степени вероятности передачи коронавирусов людям от живущих в российских городах ежей и крыс. Исследования проведут в ходе работ по поиску потенциальных возбудителей новых пандемий.

В рамках гранта Российского фонда фундаментальных исследований (РФФИ) группа учёных вуза выделит вирусы, носителями которых являются ежи, крысы и летучие мыши, и, используя методы молекулярной генетики, установят, какие из них имеют большой потенциал перехода в человеческую популяцию, передаёт РИА Новости.

Группа исследователей должна узнать, смогут ли такие вирусы заражать людей через дыхательные пути и ЖКТ.

Вспышки коронавирусных инфекций SARS, MERS и COVID-19 произошли, скорее всего, в результате межвидового переноса от летучих мышей через животных, контактирующих с человеком... Закономерно возникает вопрос: что нужно сделать, чтобы предотвратить будущие эпидемии. Чтобы на него ответить, требуется регулярно проводить комплексные исследования, осуществлять постоянный мониторинг носительства, гибели животных с необычными симптомами, анализировать эволюции вирусов, а также проводить лабораторные исследования на предмет возможности переноса вирусов к человеку. Информацию, полученную в ходе таких исследований, необходимо систематизировать, и на её основе строить прогностические модели, — рассказал руководитель работы, декан факультета «Биоинженерия и ветеринарная медицина» ДГТУ профессор Алексей Ермаков.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила 11 марта 2020 года пандемией вспышку новой инфекции COVID-19, зародившейся в Китае в конце 2019 года. За всё время пандемии в мире COVID-19 заразились 14 671 459 человек. Погибли от инфекции 609 482. Выздоровели 8 740 960. Лидерами по числу пациентов являются США (3 898 550 инфицированных, 1 802 338 выздоровевших, 143 289 умерших), Бразилия (2 099 896 заболели, 79 533 погибли, 1 371 229 поправились), Индия (1 118 780 пациентов, 700 399 исцелились, 27 503 скончались). Россия — на четвёртом месте. В РФ, согласно последним данным, зафиксировано 777 486 случаев коронавирусной инфекции. Выздоровели 553 602 пациента, умерли 12 427.

Как писал NEWS.ru ранее, добровольцы, принимавшие участие в тестировании вакцины от коронавируса в Сеченовском университете, приобрели иммунитет к заболеванию, сообщила руководитель Центра клинического изучения лекарственных средств Сеченовского университета Елена Смолярчук.