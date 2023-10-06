Учителя ОБЖ и члена избиркома на Кубани уличили в изнасиловании подростка SHOT: на Кубани арестовали учителя ОБЖ по обвинению в изнасиловании подростка

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Крымский районный суд Краснодарского края арестовал учителя ОБЖ и члена избирательной комиссии города Темрюка Сергея Тернавского по обвинению в изнасиловании своего ученика, сообщает Telegram-канал SHOT. По информации канала, мужчина мог совершить насильственный акт во время похода со школьниками. Ему грозит до 15 лет тюрьмы.

По данным SHOT, 33-летний обвиняемый преподавал в школе в Темрюке ОБЖ, историю и обществознание. Кроме этого, он сотрудничал с местным центром детско-юношеского туризма, а также работал в избирательной комиссии города и имел право решающего голоса. Во время похода с учениками он изнасиловал одного из них. Самому мальчику он сказал, что с ним ничего не сделают из-за особого статуса в администрации города, а другим школьникам он говорил, что обвинения в насилии являются клеветой. 6 октября суд арестовал мужчину, уголовное дело возбуждено по статье о насильственных действиях сексуального характера.

Ранее сообщалось, что убийца-педофил, отсидевший в тюрьме 20 лет, вернулся в родное село в Новосибирской области, в результате чего местные жители обеспокоились за собственных детей, а некоторые из них и вовсе предлагают устроить над мужчиной самосуд. В 2003 году мужчина изнасиловал и задушил шнурком второклассницу, предварительно заманив ее в заброшенную школу. Мужчину поймали спустя два часа. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, однако за хорошее поведение он вышел на свободу на четыре года раньше.