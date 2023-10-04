Убийца-педофил вышел на свободу и посеял панику среди односельчан Убийца-педофил вернулся в родное село под Новосибирском спустя 20 лет тюрьмы

Фото: Табылды Кадырбеков/РИА Новости

Убийца-педофил, отсидевший 20 лет за решеткой, вернулся в родное село Чистоозерное в Новосибирской области, передает Telegram-канал «112». Местные жители беспокоятся за собственных детей, а некоторые из них и вовсе предлагают устроить над мужчиной самосуд.

В 2003 году мужчина изнасиловал и задушил шнурком второклассницу, предварительно заманив ее в заброшенную школу соседней деревни Журавки. Мужчину поймали спустя два часа. Его приговорили к 24 годам лишения свободы, однако за хорошее поведение он вышел через 20 лет.

Теперь местные жители внимательно следят за домом односельчанина и не выпускают своих детей гулять. Полиция также не снижает бдительности — за передвижениями мужчины установлен контроль. Кроме того, ему запрещено покидать территорию Чистоозерного района и выходить из дома после 22:00. Мужчине также не разрешают приближаться к общеобразовательным учреждениям и присутствовать на массовых мероприятиях, где есть дети.

Ранее сообщалось, что во Владивостоке мужчина попытался затащить за гаражные боксы ученика четвертого класса. Ребенку удалось отбиться и убежать от нападавшего. Злоумышленника ищет полиция.