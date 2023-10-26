Учительница новосибирской школы устроила досмотр учеников в туалете

Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Учительница биологии в новосибирской школе обыскивала учеников в мужском туалете, сообщает Telegram-канал Mash Siberia. Педагог не выпускала подростков из комнаты, пытаясь найти у них вейпы. «Чистые» школьники отправлялись обратно в класс, а провинившиеся — за родителями.

На опубликованных кадрах женщина сначала проводит быстрый осмотр поставленных к стене детей. Потом педагог закрывает собой выход из туалета и начинает проверять детей на наличие вейпов более тщательно. Она требует их выворачивать карманы и только после этого выпускает из помещения.

Канал со ссылкой на слова учеников сообщил, что подобное происходит регулярно. При этом родителям не сообщают, каким образом у их детей нашли и забрали электронные курилки.

Ранее в Новосибирске два ученика попали в больницу после курения вейпа в школьном туалете. Подросткам поставили диагноз «отравление неизвестным веществом». Девятикласснику и пятикласснику стало плохо спустя несколько минут после курения. На состояние детей обратили внимание их родители, которые сразу же вызвали скорую помощь. В настоящее время один из школьников находится в токсикологическом отделении, а второй — в реанимации.