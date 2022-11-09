Ученые Бурятии пересчитали байкальских нерп

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Ученые рассказали об итогах экспедиции на архипелаг Ушканьи Острова на озере Байкал, в рамках которой им удалось пересчитать нерп и сделать более сотни видеозаписей поведения этих животных, пишет «МК в Бурятии». Экспедицию организовал Институт проблем экологии и эволюции Российской академии наук (ИПЭЭ РАН) при поддержке Фонда «Озеро Байкал» и ФГБУ «Заповедное Подлеморье».

Как сообщается, в течение трех недель исследователи 55 раз пересчитали байкальских нерп, расположившихся на ключевой летней залёжке. Они выяснили динамику численности животных на острове Тонкий. Кроме того, ученые, не выходя с лодки, подсчитали нерп на островах Долгий, Круглый и Большой Ушканий, а также установили на них фотоловушки. Еще было отснято 157 видеороликов, которые позволят специалистам проанализировать поведение животных на залежке.

Как обещают ученые, в феврале они представят результаты экспедиции, планируется выяснить, пугают ли туристы нерп и как эти тюлени выбирают себе места для залежек осенью и зимой.

Ранее во время учета нерпы на озере Байкал в Бурятии сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова обнаружили особь необычного золотистого цвета, которая выделялась на фоне других своих сородичей серого цвета. Специалисты полагают, что такой окрас животное могло получить из-за частиц железа, которые содержатся на дне озера и в водных растениях.