«Не простая, а золотая»: на Байкале обнаружили необычного цвета нерпу На Байкале обнаружили необычного цвета нерпу

Фото: world-of-baikal.ru

Во время учета нерпы на озере Байкал в Бурятии сотрудники Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН обнаружили особь необычного золотистого цвета, которая выделялась на фоне других своих сородичей серого цвета, сообщает «МК в Бурятии» со ссылкой на пресс-службу ФГБУ «Заповедное Подлеморье». Специалисты полагают, что такой окрас животное могло получить из-за частиц железа, которые содержатся на дне озера и в водных растениях.

Не простая, а золотая: необычная нерпа была замечена во время учётов на Ушканьих островах, — говорится в сообщении пресс-службы.

Уточняется, что среди особей с подобным золотисто-рыжим окрасом много среди тюленей, обитающих в приполярных и дальневосточных морях России.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова ранее рассказала, что слепую и истощенную тигрицу Аврору из Саратова перевезут в Московский зоопарк. По ее словам, столичные специалисты проведут обследование животного и назначат лечение. Чиновница добавила, что условия, в которых содержалась хищница, не соответствуют никаким нормам, в связи с чем саратовского частного предпринимателя привлекут к ответственности. По ее словам, в саратовском «питомнике» помимо тигрицы Авроры также содержались две совы, два канюка (хищная птица, также известная как сарыч), около 50 грызунов, а также кролики, голуби и волнистые попугаи.