Ученики новосибирской школы пожаловались на физрука-матерщинника

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Ученики одной из школ Октябрьского района Новосибирска и их родители пожаловались руководству учебного заведения на преподавателя физкультуры, который оскорбляет детей на уроках, используя в том числе ненормативную лексику, сообщает «КП-Новосибирск». Видеозапись общения педагога с восьмиклассниками появилась в соцсетях.

Просто орал на всех. Многие классы жаловались на него, говорили, что не понимают, почему к ним такое отношение. <...> Может материться на уроках, заставлял отжиматься из-за разговоров. Все начиналось с десяти раз. Каждое слово — еще плюс десять, — рассказали изданию ученики.

Согласно официальной информации на сайте школы, физрук влился в коллектив школы в этом году. Он преподает физкультуру в 5–11-х классах, имеет пятилетний педагогический стаж, в том числе учительский опыт в одном из колледжей. При этом у него юридическое образование, однако в 2018 году мужчина прошел переподготовку и стал учителем.

Как сообщили ученики, поводом для жалобы директору школы на физрука стало то, что из-за разговоров во время занятий учитель назвал детей «даунами, которые и трех слов понять не могут». Видеозапись конфликта школьники показали директору и классному руководителю.

Издание выяснило, что руководство школы в курсе ситуации и ждет объяснительную от педагога. Также назначена встреча с родителями и учениками.

Ранее сообщалось об обысках учеников, которые устроила учительница биологии в новосибирской школе в мужском туалете. Педагог не выпускала подростков из комнаты, пытаясь найти у них вейпы. При этом «чистые» школьники отправлялись обратно в класс, а провинившиеся — за родителями.