Один из ликвидированных участников теракта в Дагестане был участником погрома в аэропорту Махачкалы в октябре 2023 года, заявил глава республики Сергей Меликов, сообщает ТАСС. Также руководитель Дагестана рассказал, что число жертв нападения боевиков 23 июня возросло до 22.
Один из убитых террористов оказался участником массовых беспорядков в том же самом махачкалинском аэропорту, — заявил Меликов.
23 июня в Дербенте и Махачкале террористы совершили нападение на православные храмы, синагоги и пост ДПС. В Дагестане объявили трехдневный траур. По факту нападения Следственный комитет России возбудил уголовное дело по трем статьям: террористический акт, незаконные хранение и хищение огнестрельного оружия.
Ранее сообщалось, что сотрудники правоохранительных органов арестовали сообщника боевиков, совершивших теракт в Дербенте. По информации журналистов, задержанный помогал в организации нападения, однако напрямую в нем не участвовал.
До этого глава Дагестана Сергей Меликов сообщил, что всего были ликвидированы шестеро боевиков. Национальный антитеррористический комитет (НАК) позднее сообщил об уничтожении пяти нападавших. Двое из них оказались сыновьями главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова.