Виктор Мальцев

Убитого в Дагестане террориста связали с событиями в аэропорту Махачкалы Один из дагестанских террористов участвовал в событиях в аэропорту Махачкалы

1 июля 2024 в 15:50

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

Разрушенная постройка около Кафедрального собора Успения Пресвятой Богородицы в Махачкале после нападения террористов