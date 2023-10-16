У жителей Дагестана изъяли пять краснокнижных хищных птиц

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У нескольких жителей Дагестана изъяли пять хищных птиц, включенных в Красную книгу России, сообщили в пресс-службе Министерства природных ресурсов и экологии республики. Отмечается, что они незаконно использовали их в коммерческих целях на популярных туристических местах.

В результате указанных мероприятий выявлены факты незаконного содержания и использования хищных птиц в коммерческих целях <...>. Используемые в незаконном обороте птицы в количестве пяти особей (три орла-могильника, один черный коршун и один канюк) в установленном порядке изъяты и переданы в целях временной передержки в ФГБУ «Государственный заповедник «Дагестанский», — заявили в ведомстве.

В отношении нарушителей были составлены административные протоколы, материалы переданы в Махачкалинскую межрайонную природоохранную прокуратуру для принятия соответствующих мер. По информации пресс-службы Минприроды республики, были обследованы «практически все туристические места». Нарушения зафиксировали в окрестностях Чиркейского водохранилища и возле Сулакского каньона.

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