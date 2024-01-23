У спасенной на мусорном заводе собаки оказались сломаны ребра У найденного среди отходов в Петербурге терьера выявили ряд проблем со здоровьем

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Ветеринары обнаружили ряд проблем со здоровьем у йоркширского терьера, спасенного на мусороперерабатывающем заводе в Санкт-Петербурге, сообщает пресс-служба компании «Первый Спецтранс». Животному предстоит дорогостоящее лечение.

Осмотр показал, что печень сильно увеличена, но это бывает у собак из-за стресса. Также диагностировали сердечную недостаточность, коллапс трахеи и сломанные ребра. Все-таки малыш пострадал во время перемещений в мусоровозе, — говорится в сообщении.

Пока собака остается на попечении работников предприятия. Они заверили, что будут заботиться о терьере и показывать ветеринару.

Поиски хозяина животного продолжаются, но отсутствие чипа их усложняет, отметили в компании. Там добавили, что уже получили много звонков от горожан, которые ищут пропавших или украденных питомцев, но пока владелец собаки не обнаружен. Спасенному терьеру придумали кличку Счастливчик.

О том, что работники мусоперабатывающего завода нашли собаку среди отходов стало известно накануне. Они предположили, что пес попал в контейнер с мусором случайно, поскольку он явно не бездомны – воспитанный и ухоженный.