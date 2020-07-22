«У людей нет денег»: Дегтярёв предложил снизить тарифы на ЖКУ в регионе

https://static.news.ru/photo/08761f98-cc9d-11ea-9c1e-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/degtyarev_info

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв предложил снизить для жителей тарифы на все виды услуг жилищно-коммунального хозяйства.

И. о. главы Солнечного района Евгений Чаплыгин на совещании по проблемам ЖКХ сообщил о больших долгах за газ, возникших у ресурсоснабжающей организации вследствие задолженности населения. На это Дегтярёв ответил, что у людей не хватает денег, чтобы платить за услуги ЖКУ по действующим тарифам, передаёт РИА Новости.

Людей волнуют цены. В 2018 году 72-е место из 85 мы заняли по доле расходов населения за услуги ЖКХ. Надо посмотреть, попробовать снизить тарифы для населения через обращения в федеральный центр субсидирования, — предложил врио губернатора.

Он подчеркнул, что проблема долгов возникла исключительно из-за высоких по отношению к доходам населения Хабаровского края тарифов.

У людей нет денег на жизнь, не говоря уже об оплате ЖКХ. Если мы можем здесь людям помочь, ввести дополнительные субсидии, обратиться в правительство, к президенту, изыскать свои внутренние ресурсы, мы должны это делать. Накапливать долги, при этом держать высокие тарифы на тепло — не очень хорошо, — резюмировал Дегтярёв.

Министр ЖКХ региона Дарий Тюрин пояснил присутствующим на совещании, что в ведомстве планируется рассмотреть вопрос о снижении тарифов для малообеспеченных категорий граждан.

Как писал NEWS.ru ранее, исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярёв заявил, что в своей работе будет равняться на предшественников: губернаторов Виктора Ишаева и Вячеслава Шпорта и руководителя региона советских времён Алексея Чёрного.