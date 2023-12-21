Туман и узкая дорога спровоцировали массовую аварию с 20 авто в Дагестане

Массовая авария с участием более чем 20 автомобилей произошла на трассе Хасавюрт — Махачкала, сообщил Telegram-канал Mash Gor. По его информации, причиной стала узкая дорога и туман, который значительно ухудшил видимость.

Канал уточнил, что водители давно жалуются на данный участок трассы. По их словам, с дороги невозможно съехать. На опубликованных кадрах видно, что размер участка действительно небольшой.

В публикации сообщается, что сначала столкнулись два автомобиля, позднее к ним присоединились еще два десятка. Участок трассы в настоящий момент перекрыт. В происшествии никто серьезно не пострадал.

Ранее сообщалось, что авария с участием 18 автомобилей, пассажирского автобуса и грузовика произошла на пересечении улиц Чайковского и Маяковского в Иркутске. По предварительной информации, причиной стала прорванная труба. Вылившаяся вода быстро замерзла, из-за чего на дороге образовался каток.

Водители не успевали тормозить и врезались друг в друга. На опубликованных кадрах видно, что одна из легковушек залетела на крышу другой. Еще один автомобиль оказался зажат между автобусом и иномаркой.