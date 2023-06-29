Трое подростков пропали при спуске с горы в Кузбассе

Фото: Денис Абрамов/РИА Новости

В Кемеровской области трое подростков пропали в тайге при спуске с пика Поднебесного, сообщили в Telegram-канале полиции Кузбасса. Дети, участвовавшие в экспедиции в составе туристической группы, уже около суток не выходили на связь.

28 июня 2023 года в дежурную часть ОМВД России по городу Междуреченску поступил сигнал о том, что в тайге потерялись трое подростков. <...> Известно, что несовершеннолетние ушли вперед основной группы, но к лагерю так и не вышли, — сообщили в полиции.

Экстренные службы организовали спасательную операцию. Группы обследуют тропу до Соболиного приюта, территорию от реки Малый Казыр до приюта Высокогорного, склоны пика Поднебесного, поселок Амзас с переправами и дорогой к одноименной реке. Поиски ведутся в том числе при помощи беспилотников.

По данным Telegram-канала Baza, школьники в возрасте 13, 12 и 15 лет должны были вернуться в приют Рыбаковский. В этой местности нет сотовой связи.

Ранее в Карачаево-Черкесии пропала группа из четырех туристов из Москвы. О пропаже сообщил отец одной из участниц похода, забивший тревогу после того, как дочь перестала выходить на связь. В МЧС сообщали, что туристы 12 июня вышли из поселка Архыз и 21 июня планировали дойти до села Нижний Архыз. Вскоре всех нашли живыми.