Трое детей погибли в результате пожара в Тверской области

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В частном доме в деревне Киверичи в Тверской области произошел пожар, в результате которого погибли трое детей, сообщили в пресс-службе правительства региона. По информации местных властей, в этом доме проживала многодетная семья.

Со слов родителей, с которыми в настоящее время работают следственные органы, трое малолетних детей во время пожара находились дома. Самостоятельно из горящего здания выбраться не смогли. Сами мать и отец отсутствовали. По предварительным данным семья на социальном учете не состояла, — заявили в областном правительстве.

По предварительной информации, семья не числилась на социальном учете. В настоящее время выясняются причины и обстоятельства произошедшего. На месте работают специалисты ГУ МЧС по Тверской области.

Ранее девять человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу после пожара в жилом доме в Чувашии. По данным МЧС, загорелся жилой дом и прилегающие постройки на площади 189 квадратных метров в чувашской деревне Кожар-Яндоба.

Ранее пожар произошел в двухкомнатной квартире на Туристской улице на северо-западе Санкт-Петербурга. Сотрудники МЧС около двух часов боролись с огнем. Всего на месте ЧП работали 23 человека личного состава, было задействовано пять спецмашин. Очевидцы рассказали, что видели, как пламя пробивалось из окон, а хозяйка квартиры, по данным СМИ, получила множественные ожоги.