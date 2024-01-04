В Чувашии после пожара госпитализировали девять человек МЧС: в Чувашии после пожара госпитализировали девять человек, в том числе детей

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Девять человек, среди которых трое детей, были доставлены в больницу после пожара в жилом доме в Чувашии, сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону. По данным ведомства, загорелся жилой дом и прилегающие постройки на площади 189 квадратных метров в чувашской деревне Кожар-Яндоба.

Жильцы смогли эвакуироваться до приезда пожарных МЧС России, но получили ожоги и наглотались дыма. Госпитализированы девять человек, из них три ребенка, — уточнили в ведомстве.

Ранее сообщалось, что четыре человека погибли в результате пожара в частном доме в Магаданской области. Трагедия произошла в селе Балаганном Ольского муниципального округа. По данным МЧС, жилой дом загорелся в ночь на 3 января. Пожар заметили соседи, которые и вызвали спасателей. Площадь пожара составила 18 кв. м. Огнем были повреждены пристройка к дому, стены, кровля, вещи и мебель.

До этого поступала информация о пожаре в Мытищах, в результате которого погибли женщина и трехлетний ребенок. Возгорание произошло в квартире жилого дома из-за короткого замыкания, вызванного новогодней гирляндой. Пожарные долго не могли подъехать к месту, так как путь преграждали припаркованные машины.