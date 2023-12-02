Три человека погибли в ДТП на трассе Пермь — Екатеринбург

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Три человека погибли в дорожно-транспортном происшествии на трассе Пермь — Екатеринбург, сообщили в Госавтоинспекции Пермского края. По предварительным данными, Daewoo Nexia выехала на полосу встречного движения и столкнулась с «Камазом».

Авария произошла 2 декабря около 15:50 на 77 километре автодороги. Пока причину, по которой находившийся за рулем легковушки мужчина 1989 года рождения выехал на встречку, установить не удалось.

В результате ЧП погибли водитель и два пассажира Daewoo Nexia, в том числе несовершеннолетний, водитель грузовика получил травмы. По факту ДТП правоохранители начали проверку, в ходе которой выяснят причины и обстоятельства случившегося.

Ранее смертельная авария с участием трех автомобилей произошла на трассе Екатеринбург — Тюмень. По предварительным данным, одна из машин была грузовой. Погиб один человек. Водитель грузовика Volvo 1978 года рождения ехал в сторону Екатеринбурга и допустил наезд на стоящую посреди проезжей части без опознавательных световых сигналов и знака аварийной остановки Lada Granta. Легковушку отбросило на левую полосу движения, где она столкнулась с двигающимся в попутном направлении автомобилем Toyota Hilux. После чего Hilux под управлением водителя 1974 года рождения врезался в остановившийся грузовик.