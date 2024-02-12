Пьяная женщина устроила ДТП с тремя погибшими на Сахалине

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Пьяная женщина за рулем иномарки без водительских прав выехала на встречную полосу на Сахалине, в результате погибли три человека, сообщили в Госавтоинспекции региона. Двое пассажиров, включая семилетнюю девочку, получили травмы.

38-летняя женщина-водитель управляя автомобилем Toyota Mark II в состоянии алкогольного опьянения, двигалась в южном направлении по автодороге Южно-Сахалинск — Оха. В районе 514-го км водитель не справилась с управлением, выехала на встречную полосу и совершила столкновение с автомобилем Toyota Chaser, — уточнила пресс-служба ведомства в Telegram-канале.

ДТП произошло в Тымовском районе. В результате аварии два пассажира в Toyota Mark II и пассажирка в автомобиле Toyota Chaser погибли на месте до приезда скорой помощи. Представитель ГИБДД отметил, что водитель выехавшей на встречную полосу машины не имела прав. За руль она села в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее в ДТП под Великим Новгородом погибли две женщины-водителя. В салоне одной из машин на момент аварии находились две девочки восьми и 13 лет, они были доставлены в больницу.