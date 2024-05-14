Третье уголовное дело возбудили после ДТП с упавшим в реку автобусом

Фото: Алексей Даничев/РИА Новости

Сотрудники спасательной службы МЧС РФ поднимают упавший в реку Мойку с Поцелуева моста пассажирский автобус

Следственный комитет в Санкт-Петербурге возбудил уголовное дело в отношении генерального директора компании-перевозчика, чей автобус упал в пятницу в реку Мойку с Поцелуева моста, сообщает пресс-служба Главного следственного управления СК России по городу. Его подозревают в подделке единого государственного реестра юридических лиц.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 170.1 УК РФ (фальсификация единого государственного реестра юридических лиц), — говорится в сообщении.

Ранее Следственный комитет сообщил о задержании начальника автоколонны ООО «Такси» по делу о падении автобуса с пассажирами в реку Мойку. Его подозревают в несоблюдении трудовой и транспортной дисциплины. По данным следствия, водителю автобуса на протяжении нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.

До этого МЧС России сообщило, что после аварии с автобусом в Петербурге выжил лишь один пассажир. Сейчас 56-летний мужчина находится в реанимации в тяжелом состоянии. Мужчина ехал в автобусе вместе с супругой.

Также выяснилось, что арестованный водитель Рахматшох Курбонов стал фигурантом еще одного дела — о незаконной постановке мигрантов на учет. Уточняется, что речь идет о 10 нелегалах, которых он прописал в своей квартире.