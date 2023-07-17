Трехлетняя девочка выпила растворитель в детском саду на Урале

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В городе Серов в Свердловской области трехлетняя девочка попала в больницу после того, как выпила едкую жидкость в детском саду, сообщает региональный главк Следственного комитета. По предварительным данным, ребенок выпил растворитель. Следователи начали проверку. Проводится экспертиза для установления степени тяжести вреда здоровью.

В Серовский межрайонный следственный отдел <…> поступила информация о том, что 12 июля 2023 года в одном из детских садов в городе Серове произошел инцидент, связанный с тем, что малолетняя воспитанница учреждения употребила внутрь вещество, по предварительным данным являющееся растворителем, — говорится в сообщении.

В СК уточнили, что может быть возбуждено уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

Ранее в детском саду в Орске отравились 36 детей. По информации Роспотребнадзора, причиной стал найденный в йогурте стафилококковый энтеротоксин А. По данным ведомства, отравление произошло из-за неправильного хранения продукта. Вся продукция Новотроицкого молокозавода была изъята из оборота.