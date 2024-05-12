Трехлетний россиянин с невероятной памятью побил рекорд России Трехлетний мальчик из Магнитогорска назвал флаги 193 стран и побил рекорд России

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Трехлетний мальчик из Магнитогорска побил рекорд России, назвав флаги всех государств ООН. Он определил символику 193 стран за чуть более чем 16 минут. На сайте организации отмечается, что мальчик с самого рождения отличался невероятной памятью. Помимо флагов, в свои три года ребенок знает таблицу умножения.

С самого рождения <...> отличался невероятной памятью. Малыш схватывал информацию на лету и с легкостью запоминал цифры, марки автомобилей и т.д. Родители купили и повесили дома карту мира, тогда он и начал изучать страны и сопоставлять на карте их расположение. Он очень любознательный ребенок и в свои три года он уже начал читать и изучать таблицу умножения, — говорится в описании.

Ранее сообщалось, что жительница Краснодара установила рекорд страны, родив сына и дочь с максимальной на сегодняшний день разницей в возрасте. Разница в возрасте брата и сестры составила 34 года 4 месяца и 23 дня. Матери на момент рождения дочери исполнился 51 год. 11 ноября 1988 года Светлана Халимова родила сына, а 3 апреля 2023 года родила дочь. Рекорд разницы в возрасте был зарегистрирован 19 марта.