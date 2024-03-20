Жительница Краснодара установила рекорд, родив детей с разницей в 34 года

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Жительница Краснодара установила рекорд страны, родив сына и дочь с максимальной на сегодняшний день разницей в возрасте, сообщается на официальном сайте Книги рекордов России. Разница в возрасте брата и сестры составила 34 года 4 месяца и 23 дня. Матери на момент рождения дочери исполнился 51 год.

11 ноября 1988 года Светлана Халимова родила сына, которого зовут Куркин Андрей Сергеевич, а 3 апреля 2023 года родила дочь Халимову Ясмин Нуриддимовну. Рекорд разницы в возрасте между единоутробными детьми был зарегистрирован на сайте 19 марта.

Предыдущий аналогичный рекорд России по разнице в возрасте принадлежал родным сестре Арангуловой Лейсан Хасановне и брату Арангулову Раулю Хасановичу из Тобольска Тюменской области. Они появились на свет 9 мая 1990 года и 2 февраля 2017 года соответственно. Разница в возрасте у них составляет 26 лет 8 месяцев и 23 дня.

Заместитель председателя Госдумы Ирина Яровая ранее призвала не откладывать радость материнства и назвала его самой большой привилегией. Она заявила, что матерями нужно становиться вовремя, а не тогда, когда следует быть уже бабушками и дедушками. До этого депутат Госдумы Эльвира Аиткулова заявила, что подавляющее большинство российских регионов поддерживает запрет пропаганды идеологии чайлдфри.