Трехлетка истекла кровью после наезда дочери олигарха на самокате в Крыму Девочка-подросток сбила трехлетку в парке Симферополя

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Гагаринском парке Симферополя 13-летняя девочка на самокате наехала на трехлетнюю девочку, гулявшую со своими родителями, сообщает Telegram-канал Baza. Все лицо девочки и футболка были в крови после удара.

Уточняется, что девочка-подросток каталась в парке с двумя подругами. Из-за большого количества людей она начала вилять рулем, не справилась с управлением и въехала в детскую коляску. После инцидента школьница уехала из парка, но через полтора часа ее видели там же.

Полицию вызвала мать подростка. Вместе с родителями пострадавшей они условились, что мать сделает выговор ребенку. Baza пишет, что виновница аварии — родственница влиятельного в Крыму человека Иосифа Файнгольда, экс-депутата симферопольского городского совета, бизнесмена и долларового миллионера.

Ранее взрослый мужчина на самокате наехал на пятилетнего ребенка, когда тот гулял с отцом по Красной площади в Москве. Самокатчику удалось скрыться. При этом мужчина катался не один, следом за ним проехал его сын. В результате столкновения пятилетний мальчик упал, его госпитализировали. В больнице пострадавшему диагностировали травму головы.