Трансляцию воронежского музыкального фестиваля «Чернозём» в социальных сетях прервали после обращения солиста группы «Сплин» Александра Васильева к уехавшим из России музыкантам, сообщает издание «Говорит Москва».
Всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Мы надеемся, что наступит свет, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже, — заявил музыкант на видео.
Отмечается, что трансляция прервалась после фразы музыканта. Официальных объяснений технических неполадок от организаторов не поступало.
Ранее на фестивале «Таврида.АРТ» в Крыму, представили образовательный центр будущего «Университет креативных индустрий». Центр подписал соглашения о сотрудничестве с Министерством науки и высшего образования Российской Федерации, «Газпром-Медиа Холдингом» и «Русской Медиагруппой», сообщила пресс-служба арт-кластера.