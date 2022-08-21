Трансляцию фестиваля «Чернозём» прервали после обращения к уехавшим из РФ Трансляция закончилась после обращения группы «Сплин» к уехавшим из России музыкантам

Фото: Aleksandr Gusev/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Александр Васильев

Трансляцию воронежского музыкального фестиваля «Чернозём» в социальных сетях прервали после обращения солиста группы «Сплин» Александра Васильева к уехавшим из России музыкантам, сообщает издание «Говорит Москва».

Всем другим, которым пришлось уехать из страны по разным причинам. Мы надеемся, что наступит свет, когда все вернутся, и мы сыграем здесь для вас в Воронеже, — заявил музыкант на видео.

Отмечается, что трансляция прервалась после фразы музыканта. Официальных объяснений технических неполадок от организаторов не поступало.

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