Трансгендерная женщина-политик отказалась от участия в выборах губернатора Трансгендерная женщина-политик отказалась участия в выборах губернатора Алтайского края

Фото: vk.com/alyoshina_julia

Юлия Алешина

Трансгендерная женщина Юлия Алешина, которая представляет партия «Гражданская инициатива», сняла свою кандидатуру с выборов губернатора региона. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале. Алешина объяснила, что не смогла пройти муниципальный фильтр – собрать 502 подписи депутатов.

Многие муниципальные депутаты и сельские главы высказывали готовность поставить подписи, но впоследствии стали отказываться, ссылаясь на законопроект о полном запрете смены пола, который находится на рассмотрении в Госдуме, – рассказала Алешина.

Она добавила, что ее кандидатуру поддержали 19 депутатов, имена которых политик не раскрыла. Алешина подчеркнула, что региональное отделение партии призвало признать выборы недемократичными, а также признать муниципальный фильтр препятствием в процессе свободных выборов.

Ранее стало известно, что действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов зарегистрировался в качестве кандидата на пост нового главы республики. Таким образом, он стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора, которые пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.