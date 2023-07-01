Назван первый кандидат на пост губернатора Хакасии Губернатор Хакасии выдвинулся кандидатом на пост главы республики

Фото: kremlin.ru

Валентин Коновалов

Действующий губернатор Хакасии Валентин Коновалов зарегистрировался в качестве кандидата на пост нового главы республики, сообщает в Telegram пресс-служба правительства региона. Таким образом, он стал первым зарегистрированным кандидатом на выборы губернатора, которые пройдут с 8 по 10 сентября 2023 года.

Глава Хакасии Валентин Коновалов в субботу, 1 июля, получил удостоверение кандидата на выборах главы региона. Он стал первым зарегистрированным кандидатом на этот пост, — говорится в сообщении местного кабмина.

В правительстве Хакасии уточнили, что Коновалов не будет уходить летом в отпуск с целью ведения предвыборной агитации и сосредоточится на работе.

В единый день голосования 10 сентября запланированы прямые губернаторские выборы в 20 регионах, а также кампании по избранию 16 заксобраний. Кроме того, предполагается, что будут избраны главы ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей и заксобраний этих территорий.

Ранее в СМИ появилась информация, что некоторые главы регионов попросили отменить прямые выборы и проводить их через голосование в региональных заксобраниях. Однако пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что не знаком с подобными публикациями и предложил «никак не реагировать» на подобного рода новости из Telegram-каналов.