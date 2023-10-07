Четыре подростка пострадали в ДТП под Екатеринбургом

Фото: ГИБДД Свердловской области

Четыре подростка пострадали в аварии, случившейся на 38-м километре автодороги Кушва — Нижняя Тура в Свердловской области, сообщается в Telegram-канале регионального управления ГИБДД. Девушка-водитель не справилась с управлением и вылетела с дороги в реку. Машина в результате ДТП перевернулась. Результаты медосвидетельствования показали, что на момент аварии она была трезва.

Вместе с водителем в автомобиле находились трое пассажиров в возрасте 22, 21 и 16 лет. Старших молодых людей госпитализировали в Нижнетуринскую больницу, а девушку-водителя доставили вертолетом в детскую городскую клиническую больницу № 9 Екатеринбурга. Врачи диагностировали у нее тяжелую травму позвоночника.

Стоит отметить, что 16-летняя девушка могла избежать получения тяжелой травмы, используя во время поездки ремни безопасности. В отличие от других участников ДТП молодая девушка была не пристегнута, — рассказали в ГИБДД.

У девушки не было прав на управление машиной, а порулить ей предложил знакомый. Инспекторы составили на владельца автомобиля административный протокол по ч. 3 ст. 12.7 КоАП РФ за передачу управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления.

Ранее сообщалось, что на Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП. По данным Telegram-канала «112», на месте столкнулись семь автомобилей, есть информация о двух пострадавших.