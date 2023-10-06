Семь машин столкнулись на Кутузовском проспекте в Москве «112»: два человека пострадали в массовом ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На Кутузовском проспекте в Москве произошло массовое ДТП, сообщает Telegram-канал «112». По его данным, столкнулись семь автомобилей, есть информация о двух пострадавших.

Судя по опубликованному видео, на место происшествия прибыли сотрудники ДПС, а также карета скорой помощи.

6 октября в Москве на 97-м км МКАД водитель грузовика врезался в остановившийся у обочины автомобиль марки Mitsubishi, кадры с происшествия опубликовала в Telegram столичная прокуратура. В результате аварии водитель иномарки скончался на месте. По факту произошедшего проводится проверка.

В этот же день в столице такси протаранило машину, стоявшую в тоннеле, и сбило двух человек. Инцидент произошел на внешней стороне Третьего транспортного кольца в Гагаринском тоннеле. Момент ДТП был снят камерой видеонаблюдения. На кадрах видно, как автомобиль такси врезается в стоящую машину сзади. При этом он сбил одного из пострадавших, тогда как второй человек находился у открытой водительской двери.

До этого два грузовых автомобиля столкнулись на внутренней стороне 66-го километра МКАД. Как сообщил департамент транспорта Москвы, информации о пострадавших нет.