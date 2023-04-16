Сосед забил до смерти ребром лопаты хаски TikTok-блогера В Башкирии TikTok-блогер намерена засудить соседа, зарубившего ее хаски

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ТikTok-блогер из Башкирии Валерия Васильева написала заявление в полицию с требованием привлечь к ответственности соседа, который зарубил лопатой ее пса породы хаски, передает Telegram-канал SHOT. По словам девушки, собака забежала в соседний двор, где с ней расправился владелец домохозяйства. Мужчина впоследствии заявил, что пес съел его курицу. При этом сначала он говорил, что застрелил собаку, поле чего сказал, что зарубил ее лопатой.

Изначально человек сообщил, что он застрелил собаку. А потом, когда мы написали заявление, он сказал: «Я ее не застрелил, я ее лопатой убил». К чему это было? Почему он меняет показания? Он очень жестоко с ней расправился, — рассказала владелица убитой собаки.

Судебно-медицинская экспертиза подтвердила, что животное скончалось от множественных рубленых ран. Тело собаки выловили в пакете из канавы, куда ее выбросил сосед пострадавшей. Васильева отмечает, что мужчина никак не извинился перед ней и она намерена добиться для него серьезного наказания. По словам блогера, сосед уверен, что заплатит лишь небольшой штраф.

16 апреля в Оренбурге стая бездомных собак насмерть загрызла мальчика. Ребенок гулял на площадке возле своего дома, в какой-то момент на него набросилась стая псов. От полученных травм несовершеннолетний скончался на месте.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статьям о халатности, повлекшей за собой смерть человека, и об оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности и повлекших за собой смерть человека.