«Темно было»: водитель автобуса рассказал о наезде на пенсионерку Переехавший пенсионерку водитель автобуса рассказал, что не заметил женщину в темноте

Фото: t.me/mvd_24

Переехавший пенсионерку в Красноярске водитель автобуса рассказал «360», что не заметил женщину в темноте. По словам мужчины, он закрыл дверь после того, как посмотрел в зеркало заднего вида, и никого там не увидел. Он добавил, что на остановке «Автовокзал Восточный» почти никого не было. Когда стоявшие перед автобусом машины освободили проезд он закрыл дверь и тронулся, после чего к нему подбежала женщина и сообщила, что он задавил пожилую женщину.

Я посмотрел в зеркало — никого не было. Ну, там две женщины стояли, и все. Передние машины уехали, я закрыл дверь и двинулся <...> На остановке темно было, поэтому я, наверное, не видел ее. Как она подошла, тоже не видел, — сказал водитель автобуса.

Мужчина рассказал, что когда он вышел к пострадавшей женщине, она была еще жива и в сознании. Тогда он начал ее поднимать, а также вызвал скорую помощь и Госавтоинспекцию.

Ранее сообщалось, что в Красноярске водитель автобуса не заметил пожилую пассажирку и тронулся во время ее посадки, из-за чего женщину сначала зажало дверьми, а затем она оказалась под колесами транспортного средства. Как сообщили в региональном главке МВД, от полученных травм пенсионерка скончалась. Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Автовокзал Восточный» на ул. Глинки.