Тело пенсионера без кисти нашли в стальной бочке под Тверью

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пожилого жителя деревни Окатово Тверской области нашли в стальной бочке, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. По данным телеканала, на теле пенсионера обнаружены следы побоев, а также отсутствует кисть правой руки.

Все произошло в деревне Окатово. По нашим данным, мужчина 1937 года рождения исчез из своего дома на Заречной улице в период с 16:00 до 21:00, — говорится в сообщении.

Спустя несколько часов тело 86-летнего мужчины нашли в бочке. На верхней части тела было много повреждений мягких тканей. Документы и мобильный телефон пожилой человек оставил дома.

Сын погибшего рассказал, что за три дня до происшествия его родитель внезапно стал вести себя более активно, что было ему несвойственно. Кроме того, пенсионер страдал от слуховых и визуальных галлюцинаций. Правоохранители проводят проверку, причины и обстоятельства трагедии устанавливаются.

Ранее житель Приморского края задушил свою знакомую, после чего попытался скрыть следы преступления и поджег автомобиль вместе с телом. Мужчину уже задержали. Он признался, что у него возник личный конфликт с жертвой, во время которого он совершил убийство. Выяснилось, что задержанный уже был судим за преступления против жизни и здоровья. Учитывая тяжесть содеянного, районный суд заключил подозреваемого под стражу на два месяца.