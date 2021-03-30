Тело мытищинского стрелка нашли на месте пожара в коттедже

https://static.news.ru/photo/191fef98-9193-11eb-9908-96000091f725_660.jpg Фото: 50.mchs.gov.ru

Тело 61-летнего Владимира Барданова нашли на чердаке коттеджа, из которого он в течение порядка десяти часов оказывал вооружённое сопротивление. Об этом журналистам сообщили в экстренных службах.

Пожарные ликвидировали открытое горение, начавшееся в доме после того, как Барданов взорвал лестницу на второй этаж, и силовики обстреляли коттедж из гранатомёта. Как сообщает телеканал «360», тело стрелка было обнаружено на чердаке постройки без признаков жизни.

Как сообщал NEWS.ru, силовики утром 30 марта пришли к Барданову в дом на улице Прибрежной в КП Новые Вешки, расположенном в городском округе Мытищи, для проведения обыска по делу о хранении оружия. Мужчина открыл по ним стрельбу из окна, следом он кинул две гранаты, одна из которых взорвалась.

Штурм дома, где забаррикадировался Барданов, продолжался несколько часов. Подъезды к коттеджу и близлежащие улицы посёлка были перекрыты силовиками, жители посёлка на протяжении нескольких часов не могли попасть домой. Около 21:00 мск после обстрела из гранатомёта в доме Барданова начался пожар, на предложение сдаться он ответил отказом.

Известно, что на стрелка зарегистрировано шесть единиц оружия — пять нарезных и одно травматическое. У него есть несколько судимостей: первое дело в отношении него было возбуждено в 1976 году из-за кражи часов, в 2001 году он был объявлен в федеральный розыск в рамках расследования дела о мошенничестве.