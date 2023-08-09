Стало известно, что в Сергиевом Посаде уже были взрывы Журналист Трофимов: в Сергиевом Посаде в третий раз взрывается пиротехника

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сергиевом Посаде происходит третий взрыв, связанный с пиротехническими изделиями, рассказал NEWS.ru журналист Андрей Трофимов. По его словам, речь идет об инцидентах, связанных с НИИПХ и частным производителем.

У нас еще, кроме «Пиро-Росса», есть НИИПХ и частный производитель салютов. У нас полтора года назад взорвался КАМАЗ с прицепом, который перевозил что-то взрывчатое, тогда было много разрушений. И через месяц на НИИПХ гараж частный тоже, в котором ИП по производству салютов, взорвался и погибли люди. Все тогда говорили, что это халатность, — рассказал Трофимов.

Очевидцы рассказали ему, что на этот раз разгружали машину со взрывчатыми веществами. По словам Трофимова, мужчина сказал ему, что услышал два хлопка.

Возможно, сначала взорвалась машина, а потом склад. На месте огромная воронка, радиус разрушений капитальный, то есть кирпичные стены развалены. Я прошел на место взрыва через стену в доме, — заявил журналист.

Ранее губернатор Московской области сообщил, что на заводе в Сергиевом Посаде, где ранее прогремел взрыв, уже давно производят пиротехнику. По его словам, предприятие не имеет никакого отношения к оптике.

Сейчас известно о 45 пострадавших. Среди них 17 человек госпитализированы, остальные обратились в травмпункт. Еще шесть человек находятся в реанимации, два из них — в состоянии тяжелой степени тяжести.