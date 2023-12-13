Таможенники перехватили стратегически важный камень в Тюмени Сотрудники ФНС не выпустили из страны турмалин стоимостью 400 тысяч рублей

Полудрагоценный камень турмалин за 400 тысяч рублей нашли таможенники в посылке, которую отправляли в Швейцарию, сообщили в пресс-службе ФТС РФ. По данным ведомства, в документах минерал значился как аксессуар стоимостью $1.

Экспертиза показала, что «аксессуар» входит в перечень стратегически важных ресурсов, при вывозе из страны такой камень обязательно должен быть задекларирован. Сотрудники таможенной службы возбудили административное дело. По решению суда ограненный голубой камень конфисковали.

Ранее таможенники московского аэропорта Домодедово пресекли попытку нелегального ввоза в страну ювелирных изделий торгового дома Cartier. В ФТС уточнили, что драгоценности на сумму 5,5 млн рублей пытался пронести через зеленый коридор пассажир, прилетевший из Объединенных Арабских Эмиратов.

До этого лейтенант таможенной службы аэропорта Шереметьево допустил вывоз из страны почти 100 тысяч швейцарских франков (около 9 млн рублей). Сотруднику грозит уголовное дело по статьям о превышении должностных полномочий и халатности.