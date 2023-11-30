В Домодедово пресечена контрабанда ювелирных украшений Cartier

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Таможенники московского аэропорта Домодедово пресекли попытку нелегального ввоза в страну ювелирных изделий торгового дома Cartier, сообщили «Вестям Подмосковья» в пресс-службе ведомства. В таможне уточнили, что драгоценности на сумму 5,5 млн рублей пытался пронести через «зеленый» коридор пассажир, прилетевший из Объединенных Арабских Эмиратов.

Как пишет издание, в багаже 40-летнего мужчины находились незадекларированные часы класса люкс и ювелирные украшения — два кольца, а также торговые чеки и сертификаты к ним. Согласно данным экспертизы, изделия выполнены из золота 750 пробы со вставками из бриллиантов и корундов.

В пресс-службе пояснили, что пассажир пытался сэкономить на таможенных платежах, чем нанес государству ущерб в 1,3 млн рублей. Контрабандисту грозит до 7 лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

Ранее сообщалось, что обладательницу титула «Мисс топ-модель Вселенная» 2021 года и телеведущую Полли Каннабис обокрали в аэропорту Стамбула. Минчанка рассказала, что из ее чемодана пропали дорогие ювелирные украшения на сумму более 2 млн рублей. По ее мнению, в аэропорту орудует группировка, которая обворовывает обеспеченных пассажиров.