Сын Кадырова получил новые награды Сына главы Чечни наградили орденом «Трудовая Доблесть России»

Фото: t.me/akhmeddudaev

Адам Кадыров (справа)

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам получил медаль «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, сообщил министр по национальной политике, внешним связям, печати и информации республики Ахмед Дудаев в Telegram. Также Кадырову-младшему вручили орден «Трудовая Доблесть России».

В Российском университете спецназа прошло мероприятие, организованное представителями ВОО «Трудовая Доблесть России» и руководством РУС. В его ходе <...> начальник отдела обеспечения безопасности главы Чеченской Республики Адам Рамзанович Кадыров был награжден орденом «Трудовая Доблесть России» и медалью «За вклад в развитие Российского университета спецназа» I степени, — написал Дудаев.

Об Адаме Кадырове активно заговорили осенью после того, как Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын избивает в СИЗО задержанного за сожжение Корана в Волгограде Никиту Журавеля. Вскоре после инцидента Кадырову-младшему присвоили звание Героя Чечни, также он получил несколько высоких наград в ряде российских регионов.

В конце октября глава Карачаево-Черкессии Рашид Темрезов сообщил, что сын главы Чечни Адам Кадыров получит высшую государственную награду КЧР — орден за заслуги перед республикой за личный вклад в развитие межнационального и межрегионального единства.

Кроме того, муфтий КЧР Исмаил-Хаджи Бердиев вручил Адаму Кадырову орден «За заслуги перед Уммой» I степени. По словам главы Чечни, ему «очень приятно», что в республике бережно относятся к вопросам укрепления религиозных ценностей, такой подход вызывает в нем «чувство гордости и восторга».