Сын Кадырова надел только одну награду на встречу с Медведевым Сын главы Чечни Кадырова Адам выбрал звезду Героя ЧР для встречи с Медведевым

Фото: t.me/akhmeddudaev

Адам Кадыров

Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам выбрал одну награду для встречи с заместителем председателя Совета безопасности Дмитрием Медведевым. На форму он надел звезду Героя ЧР. Видеоролик со встречи опубликован на странице руководителя региона в соцсети «ВКонтакте».

На фотосессии Адам Кадыров появился в полевой форме с нашивками в виде флага Чечни и с обозначением группы крови. Кроме того, к груди сына Кадырова была приколота звезда Героя Чеченской Республики.

Ранее стало известно, что Медведев передал военному комиссариату Чечни 10 новых автомобилей Niva. Военком Турпал-Али Есимбиев назвал этот подарок жизненно важным, отметив, что задачи увеличиваются, поэтому машины в данном случае просто необходимы.

Перед этим политик побывал на встрече с добровольцами и чеченскими командирами в Университете спецназа в Гудермесе. Там он рассказал, что развитие технологий привело к изменению характера войн по всему миру. По его словам, в начале спецоперации существовало мнение, что она пойдет по «классическим канонам», однако вскоре стало ясно, что так не будет. Политик добавил, что теперь особое место занимают беспилотники и это является предметом удивления всех стратегов и экспертов.