Свыше 30 медиков заразились коронавирусом в Челябинской области

https://static.news.ru/photo/f922c268-8650-11ea-97bf-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

36 сотрудников городской больницы № 1 Златоуста (Челябинская область) заразились коронавирусной инфекцией нового типа (COVID-19). Среди них беременная девушка. У неё лёгкая форма недуга.

Всего на данный момент из Златоуста выявлено 82 заболевших. ️Из них 36 сотрудников медицинского учреждения, среди них беременная девушка с лёгкой степенью заболевания, — пишет РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

В России на 24 апреля общее число инфицированных достигло 68 622 (+5849 за последние сутки), 5568 человек поправились (+677), умерли 615 человек (+60). В Москве — 36 892 (+2957 за последние сутки) заболевших, 2735 исцелились, 325 скончались.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Российская экономика теряет 100 млрд рублей в сутки из-за ограничений, связанных с пандемией коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников. Чиновник добавил, что меры поддержки финансового сектора в РФ сопоставимы с политикой других стран.

Накануне руководитель Банка России Эльвира Набиуллина рассказала о влиянии коронавируса на экономику страны. По её словам, во втором квартале 2020 года будет снижение ВВП на 8%. После чего бюджетная сфера начнёт постепенно восстанавливаться. В результате третий квартал будет лучше второго, четвёртый — лучше третьего.