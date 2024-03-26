Священники провели панихиду о погибших в теракте у мемориала в «Крокусе»

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Священники Одинцовской епархии провели утреннюю панихиду о погибших в теракте на месте стихийного мемориала у «Крокус Сити Холла» в Красногорске, сообщает РИА Новости. В РПЦ ранее объявляли, что присоединиться к общей молитве может любой желающий. Также здесь можно получить духовную поддержку священников.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 25 марта доложил главе государства Владимиру Путину об установлении полной хронологии событий, произошедших при теракте в подмосковном «Крокус Сити Холле». По его словам, продолжается активная работа по расследованию трагедии.

Накануне Бастрыкин сообщил, что число погибших в результате теракта возросло до 139 человек. 26 марта Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник добавил, что в результате теракта пострадали 360 человек, однако официального подтверждения этой информации не поступало.

В понедельник, 25 марта, президент заявил, что России известно, что исполнителями теракта были радикальные исламисты, но Москву интересует, кто был заказчиком. По словам главы государства, США пытаются убедить своих сателлитов и другие страны в том, что в российской трагедии не было украинского следа.