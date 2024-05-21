«Свошный ушлепок»: бойца СВО жестоко избила толпа во главе с депутатом Под Калугой толпа во главе с депутатом ворвалась в дом бойца СВО и избила его

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Telegram-канал «Русская община ZOV» сообщила, что в Калужской области местные жители ворвались в дом участника военной спецоперации, силой вытащили его на улицу и жестоко избили, оскорбляя «свошным ушлепком». По данным канала, толпу возглавлял местный депутат. Боец рассказал, что у него диагностировали переломы лица и пазух носа.

Как пишет «Русская община ZOV», все началось с дорожного конфликта, когда военнослужащего «подрезал» пьяный односельчанин. Согласно информации канала, словесная перепалка переросла в угрозы расправы и связями с высокопоставленным приятелем. Канал уточнил, что пострадавший живет с супругой и маленькими детьми.

Канал добавил, что мужчина снял побои, написал заявление в полицию, однако переживает, что дело могут закрыть из-за влиятельных связей подозреваемых. По информации канала, сейчас семья военного находится под защитой общественников.

Недавно во Владивостоке жестоко избили участника спецоперации, который вернулся домой после тяжелого ранения. Мужчина потерял ногу, а в руку ему вставили титановую пластину. Он подрабатывал штукатурщиком, однако соседу снизу не понравился звук от протеза, из-за чего он избил ветерана палкой.