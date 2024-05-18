Безногого ветерана СВО жестоко избили из-за неприятного звука от протеза Ветерану СВО из Владивостока сломали руку из-за шумного протеза

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Во Владивостоке 15 мая жестоко избили участника спецоперации ВС РФ, который вернулся домой после тяжелого ранения, сообщают «Вести: Приморье». По информации издания, мужчина потерял ногу, а в руку ему вставили титановую пластину. Он подрабатывал штукатурщиком, однако соседу снизу не понравился звук от протеза, из-за чего он избил ветерана палкой.

Когда ходишь по квартире, протез брямкает и создавал звуки (где лестницу переместил, где ведро со штукатуркой). Все это не понравилось соседу внизу. Стук чем-то тяжелым в дверь, я подошел, открыл и сразу без слов получил бруском большим в голову. Я упал и сосед начал меня забивать по всему телу палкой, вся голова в шишках. Я закрывал голову руками. И, естественно, сломал мне правую руку вместе с пластинами. Потом я потерял сознание, — рассказал пострадавший.

Как уточняется, нападавший сломал мужчине локтевую кость. Теперь ему предстоит операция. Пострадавший уже написал заявление в полицию, однако беспокоится, что обидчик избежит наказания.

Ранее сообщалось, что в одном из баров города Лянтора в ХМАО группа людей напала на участника СВО и сломала ему руку. Очевидец заявил, что на мужчину напали гости, отмечавшие в кафе юбилей. По его словам, гости вечеринки перепили, что и послужило причиной конфликта.