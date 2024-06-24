Теракт в Дербенте уничтожил священные рукописи в синагоге Свитки Торы сгорели в дербентской синагоге во время теракта

Фото: Аслан Исаев/NEWS.ru

В результате пожара, который устроили террористы в синагоге Дербента, были уничтожены свитки Торы, сообщил РИА Новости президент Федерации еврейских общин раввин (ФЕОР) Александр Борода. Здание было построено в 1914 году и являлось предметом исторического и архитектурного наследия республики.

Дербентская синагога — историческая, почти полностью уничтожена изнутри во время пожара. Построенная в 1914 году, она являлась не только местом религиозного притяжения проживающих в городе евреев, но и предметом исторического и архитектурного наследия республики. В огне также утеряны свитки Торы, которые хранились в синагоге, — сообщил Борода.

Восстановить свитки возможно только ручной переписью, добавил он. Как правило, в синагогах хранится не менее трех писаний, которые выносят во время праздников.

Ранее администрация главы Дагестана опубликовала видео из синагоги Келе-Нумаз в Дербенте, которую накануне сожгли при теракте. На кадрах видно, что синагога очень сильно выгорела. Одно из внутренних помещений полностью повреждено. На фасаде здания заметны следы огня. Продолжается оценка ущерба.