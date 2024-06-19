Свалка с национальным лакомством встревожила экологов в Татарстане В Татарстане расчистили незаконную свалку с выброшенным баурсаком

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Баурсак

В Татарстане экологи ликвидировали незаконную свалку с выброшенным баурсаком — национальным лакомством, которое представляет собой сладкое тесто, жаренное во фритюре, сообщает пресс-служба регионального министерства экологии. По данному факту проводится проверка.

Свалка была оперативно ликвидирована, — сообщили в министерстве.

Местные жители обнаружили свалку с десятками коробок свежего баурсака 18 июня и передали информацию местным экологам. Инспектор Центрального управления Минэкологии Анна Салахова оперативно выехала на место происшествия, чтобы разобраться в ситуации. Тогда в ведомстве заявили, что готовят необходимые документы и приступают к ликвидации горы мусора.

Стоимость одной упаковки баурсака оценивается примерно в 200 рублей. Лакомство производят в Казани.

В Минэкологии Якутии ранее прокомментировали ситуацию в связи с распространившимся в соцсетях видео, на котором видны пятна нефти на реке Вилюй. Там заявили, что ролик является фейком. Ведомство добавило, что направило полученные после обследования данные в адрес Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха и Якутскую природоохранную прокуратуру.