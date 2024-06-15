В Минэкологии Якутии ответили на видео с пятнами нефти на реке Вилюй Минэкологии Якутии назвало фейком видео с загрязненной нефтью рекой Вилюй

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Видео о том, что на реке Вилюй ниже причала Якутской топливно-энергетической компании обнаружены пятна нефтепродуктов, является фейком, сообщило по результатам выездного обследования Министерство экологии, природопользования и лесного хозяйства Республики Саха в своем Telegram-канале. Полученные после обследования данные направлены в адрес Управления федеральной службы по надзору в сфере природопользования по Республике Саха и Якутскую природоохранную прокуратуру.

На местах отбора проб на береговой линии и поверхности водного объекта пятна от нефтепродуктов не обнаружены, — сказано в сообщении ведомства.

Ранее Межрайонная природоохранная прокуратура города Москвы организовала проверку в связи с загрязнением реки Сетунь на западе столицы. На опубликованных в Сети кадрах видно, что в реку сливают неизвестные отходы, похожие на нефтепродукты.

Эколог Илья Рыбальченко ранее рассказал, что реки Иртыш и Обь являются «жизненно важными водными артериями», их загрязнение приведет к ухудшению качества питьевой воды, гибели водных организмов и утрате биоразнообразия. Нынешняя ситуация с загрязнением рек вызывает беспокойство, так как они играют большую роль для населения и экосистемы.