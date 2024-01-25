Судья удовлетворил иски пострадавших при теракте к Треповой на 16,4 млн

Фото: Ковалев Петр/ТАСС

Судья в полной мере удовлетворил гражданские иски пострадавших при теракте в кафе Санкт-Петербурга к осужденной на 27 лет колонии Дарье Треповой, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Общая сумма составляет 16 495 000 рублей, уточняет канал.

Иски к Дмитрию Касинцеву, в квартире у которого Трепова скрывалась от полиции после теракта, были отклонены.

В середине декабря стало известно, что девять пострадавших при взрыве 2 апреля в кафе на Университетской набережной подали гражданские требования к Треповой. Сумма составила от 500 тысяч до 1 млн рублей. Самый большой иск — в 15 млн рублей — поступил от матери погибшего военного корреспондента Владлена Татарского, которому фигурантка уголовного дела вручила начиненную взрывчаткой статуэтку.

2 апреля 2023 года в кафе на Университетской набережной в Петербурге прогремел взрыв, в результате которого погиб военкор, 52 человека получили ранения. По версии следствия, бюст, начиненный взрывчаткой, военкору вручила Дарья Трепова по указанию кураторов, находившихся на территории Украины.

После совершенного теракта Трепова планировала отсидеться в шкафу у Касинцева, а далее хотела бежать, однако тот это понял и, собрав необходимые вещи, первым покинул квартиру. Выйти на улицу ему не удалось, поскольку на первом этаже его остановили сотрудники полиции. Вместе с полицейскими он вернулся в квартиру, где и была обнаружена Трепова.