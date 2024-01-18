Судимый активист из Череповца вновь отправится в тюрьму за фейки о ВС РФ Правозащитник из Череповца отправится в тюрьму на три года за фейки о ВС России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Череповецкий городской суд приговорил к трем годам лишения свободы правозащитника Грегори Маркуса Северина Винтера, сообщила объединенная пресс-служба судов Вологодской области. По версии следствия, мужчина распространял ложные сведения о Вооруженных силах РФ в интернете. При этом ранее активиста уже судили за оскорбления представителя власти.

Череповецким городским судом Винтер признан виновным, ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на три года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Осужденному назначено дополнительное наказание в виде лишения права заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов, электронных или телекоммуникационных сетей, сроком на два года, — говорится в сообщении.

Винтера обвиняют во введении в заблуждение неограниченного круга лиц и дискредитации ВС РФ. Следствие также утверждает, что правозащитник публиковал данные, подрывающие авторитет действующей власти. На суде ему вменяли статью 207.3 УК РФ.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет России за два года возбудил более 270 уголовных дел за фейки о ВС РФ. По словам главы СКР Александра Бастрыкина, за дискредитацию российской армии тем временем возбуждено 81 уголовное дело.