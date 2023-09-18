Суд во Владивостоке рассмотрит иск о сносе памятника Солженицыну

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Ленинский районный суд Владивостока принял к производству иск к местным властям о сносе памятника писателю Александру Солженицыну, сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Приморья в Telegram. Против присутствия памятника в городе выступил житель Тынды.

Административное исковое заявление жителя Тынды, который просит демонтировать установленную во Владивостоке скульптуру Солженицыну А.И., принято к производству, — говорится в сообщении.

Истец требует признать установку памятника незаконной. В обоснование своей позиции он указал в иске, что Солженицын является спорной фигурой в современной России.

Памятник писателю был установлен во Владивостоке в 2015 году, на Корабельной набережной. Литератор посещал город в середине 1990-х годов.

Ранее первый замглавы фракции «Единой России» в Госдуме Дмитрий Вяткин предложил убрать из школьной программы по литературе произведения, которые «не прошли испытания временем». В их число он включил произведение Солженицына «Архипелаг ГУЛАГ», часть историй из которого назвал выдумками или «высосанными из пальца».

Ректор Литературного института им. Горького Алексей Варламов выступил против исключения данной книги из школьной программы. Он отметил, что произведение рассказывает о трагических событиях страны, которые не стоит замалчивать.