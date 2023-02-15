Украинца осудили на 16 лет по делу о шпионаже

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Тульский областной суд признал гражданина Украины виновным в шпионаже и приговорил к 16 годам лишения свободы, сообщает пресс-служба судов и Управления судебного департамента региона в соцсети «ВКонтакте». Отбывать наказание осужденному предстоит в колонии строгого режима.

Приговором суда от 15.02.2023 П. признан виновным, в совершении преступления, предусмотренного ст.276 УК РФ. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 16 лет с отбыванием наказания в колонии строгого режима, — говорится в сообщении.

Согласно материалам уголовного дела, гражданин Украины занимался противозаконной деятельностью в период с января 2020 года по август 2021-го. Находясь на территории Тулы, он собирал сведения, которые составляют государственную тайну, для передачи их на родину.

В пресс-службе добавили, что приговор в законную силу пока не вступил и может быть обжалован.

Ранее сообщалось, что в Швеции осудили двоих братьев по делу о шпионаже в пользу России. Одного из них суд приговорил к пожизненному тюремному заключению, второму назначил наказание в виде девяти лет и 10 месяцев лишения свободы.