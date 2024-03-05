Суд смягчил наказание екатеринбургскому следователю-коррупционеру Экс-следователю Бусылко сократили срок с 8 до 6,5 лет по делу о коррупции

Фото: СК РФ

Михаил Бусылко

Свердловский областной суд скостил срок бывшему заместителю главы следственного управления СК РФ по Свердловской области Михаилу Бусылко, обвиняемому в посредничестве при получении взятки, сообщает пресс-служба областного суда. В колонии он проведет не 8 лет, как было назначено ранее, а 6,5 года.

Действия Бусылко суд переквалифицировал на п. «б» ч. 3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве) и назначил ему наказание в виде шесть лет и шесть месяцев в колонии общего режима со штрафом в размере 5 млн рублей, с лишением спецзвания «полковник юстиции» и права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления на срок четыре года и шесть месяцев, — сообщили в суде.

Ранее в Москве двух полковников ФСБ обвинили в получении взятки в размере 20 млн рублей от настоятеля католического храма на Малой Лубянке. Силовики признали вину, но не согласились с квалификацией вменяемой статьи, заявив, что их действия нужно расценивать как мошенничество.